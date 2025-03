Ilfattoquotidiano.it - Maxi-risarcimento da mezzo milione per un bancario: quando il demansionamento supera ogni limite

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

di Domenico Tambasco*Ha destato particolare interesse nell’opinione pubblica la recente pronuncia della Corte d’Appello di Milano (18 febbraio 2025, n. 1059) che, nel confermare la sentenza di primo grado dello stesso Tribunale, ha definito congruo ilda quasidi euro liquidato a favore di un. Uncertamente insolito per l’ordinamento italiano se si pensa che la stessa Organizzazione Internazionale del Lavoro, in una ricerca condotta pochi anni fa, ha attestato un orientamento verso il basso delle medie risarcitorie in materia di conflittualità lavorativa, ricomprese in una “forbice” oscillante tra 25.244 e 28.240 euro.Quali sono, dunque, le cause alla base di questa vera e propria condanna-record?Se leggiamo tra le pieghe della sentenza, possiamo notare come al centro della valutazione dei giudici non ci siano né il mobbing né lo straining, non essendo stato ravvisato alcun intento persecutorio da parte della Banca, seppur in presenza di due licenziamenti illegittimi, di numerosi trasferimenti di sede e di una pluridecennale dequalificazione.