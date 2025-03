Lanazione.it - Maxi frode assicurativa da 60 milioni: 11 persone a processo

Leggi su Lanazione.it

Perugia, 5 marzo 2025 - Da Perugia, alla Sicilia fino al Nord Europa: rinvio a giudizio di 11, per le ipotesi di reato di associazione per delinquere finalizzata all’emissione di false polizze fidejussorie a nome di compagnie assicuratrici nazionali ed estere, falsità materiale e ideologica, sostituzione di persona, possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi, truffa ai danni dello Stato, sottrazione all’accertamento o al pagamento dell’accisa sui prodotti energetici e sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro. E' il bilancio dell'indagine condotta dall' Antidelle Dogane di Perugia, con i Carabinieri.truffa: gli indagati avevano predisposto e commercializzato circa 200 false polizze emesse a nome di 2 compagnie assicurative nazionali e 6 compagnie estere con sedi a Malta, Irlanda, Germania e Svezia, per un valore complessivo fittiziamente garantito di circa 60di euro.