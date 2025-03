Oasport.it - Matteo Berrettini: “La vittoria con Djokovic è stata importante. Felice di essere testa di serie a Indian Wells”

si presenta aper il primo Masters 1000 della stagione dadinumero 28, doporientrato finalmente nella top30 del ranking mondiale dopo i tanti problemi fisici dell’ultimo biennio. Una risalita graduale, in cui il romano ha dimostrato a sprazzi dei picchi di rendimento veramente eccellenti che possono permettergli di guardare con fiducia ai prossimi appuntamenti.L’azzurro, ammesso direttamente al secondo turno, torna a giocare sul cemento californiano per la prima volta dal 2023: “Se sono qui a, e dadi, vuol dire che ho fatto un grande lavoro con il mio team, la mia famiglia e tutte le persone che mi hanno aiutato in questo percorso. Sonoditornato qui. L’anno scorso ho iniziato al Challenger di Phoenix, la settimana dopo questo torneo.