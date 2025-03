Mattarella | serve ordine mondiale aperto

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

12.50 Col Giappone, "un partenariato sempre più solido, a vantaggio non solo dei nostri popoli ma di uninternazionale basato sulle regole, libero,, inclusivo ,pacifico". Così il Presidentedopo l'incontro con il premier giapponese Ishiba. Per l'Ucraina, "Tokyo e Roma auspicano una pace giusta e in linea coi principi Onu,garantita a livello internazionale, per porre fine alla tragedia che l'aggressione russa ha provocato".E dialogo Italia-Giappone "esempio di come vanno impostate relazioni internazionali".