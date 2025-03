Agi.it - Mattarella, "Italia e Giappone costruirono insieme pace e democrazia"

AGI -, protagoniste di civiltà millenarie, "nei decenni hanno vissuto, fianco a fianco lungo il tortuoso viale della storia", e dopo "l'oscuro periodo dell'autoritarismo espansionistico", hanno "costruitola via dellae dellanel Secondo dopoguerra". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio, intervenendo alla Keidanren, la Confindustriase. "hanno saputo affermare lo stretto legame trae prosperità, entrando, a buon diritto, tra i Paesi industrializzati del G7, seguendo principi come libertà, rispetto, multilateralismo", ha proseguitoelencando in un altro passaggio del suo discorso le numerose sfide che stanno ugualmente affrontando i due paesi: dalla sfida ambientale a quella demografica e dello sviluppo tecnologico.