Napolipiu.com - Mathias Olivera rinnova con il Napoli fino al 2030: “Amo questa città, qui sono migliorato tanto”

Leggi su Napolipiu.com

con ilal: “Amo, qui”">ha ufficialmente prolungato il suo contratto con ilal. Il difensore uruguaiano, in un’intervista rilasciata su Betsson.Sport, ha raccontato il suo percorso in azzurro, il rapporto con Antonio Conte e alcuni aspetti della sua vita fuori dal campo.Sul tecnico azzurro ha dichiarato: “L’intensità è incredibile, ogni allenamento è fortissimo. Si soffre, ma in campo si vedono i risultati”.ha poi parlato della sua crescita in Italia: “Qui si lavora tantissimo sulla tattica,molto nel gioco con la palla”.Tra le curiosità personali, ha svelato che prima delle partite ascolta musica uruguaiana per concentrarsi e che il calciatore che lo ha ispirato è stato Martin Caceres.