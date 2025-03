Unlimitednews.it - Massimo Ciavarro “Eleonora? Mai vista bella come negli ultimi giorni”

Leggi su Unlimitednews.it

ROMA (ITALPRESS) – “Una grandissima donna, era la madre di mio figlio, per me era tutto.era talmenteche non l’avevo maicosì”.ricorda così l’ex compagnaGiorgi, parlando con i giornalisti in occasione dei funerali dell’attrice.xl5/abr/redUnlimited News - Notizie dal mondo