Lanazione.it - Massima stabilità e ricarica rapida: supporto per auto con MagSafe, approfitta del DOPPIO sconto (-74%)

Leggi su Lanazione.it

Unconwireless, ideale per chi desidera un sistema stabile, potente e compatibile con iPhone (e non solo). Il prodotto di LISEN ha una potenza di 15W, grazie ai 20 magneti N55 ultra-forti eveloce; lo trovi su Amazon a 11,39€, grazie a unodel 24% in un’offerta a tempo limitato e al coupon del 50% tramite un codice da attivare al checkout. Compralo oggi con ilsu Amazonmagnetica veloce percon ildi LISEN: tuo a 11,39€ con ilIldi LISEN utilizza 20 magneti N55, che offrono una forza magnetica superiore rispetto ai supporti tradizionali. Questo garantisce una presa stabile anche su strade dissestate, evitando che il telefono si sposti o cada. Compatibile con gli iPhone di ultima generazione, si aggancia istantaneamente senza bisogno di clip o adesivi, grazie alla tecnologiaintegrata.