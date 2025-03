Game-experience.it - Marvel 1943: Rise of Hydra, un doppiatore ha svelato la finestra di uscita del gioco di Amy Hennig?

Unpotrebbe aver rivelato ladi lancio diof, il nuovo action-adventure diretto da Amy, celebre per il suo lavoro su Uncharted. Ebbene sì, nel corso di un’intervista, Khary Payton,di Black Panther nel titolo, ha dichiarato che ilè ancora in sviluppo ma che il team punta a un’per Natale 2025. Anche se non è un annuncio ufficiale, questa è la prima indicazione concreta sulla data di lancio.Ricordiamo che il titolo è ambientato nella Francia occupata dalla Germania durante la Seconda Guerra Mondiale, con i giocatori che potranno vestire i panni di Capitan America (Steve Rogers), Azzuri (il nonno di T’Challa e Black Panther dell’epoca), la spia wakandiana Nanali e Gabriel Jones, membro degli Howling Commandos. L’obiettivo sarà fermare l’ascesa di, in una narrazione ispirata ai fumetti Captain America/Black Panther: Flags of Our Fathers del 2010.