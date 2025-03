Martinez interrompe il record come un vantaggio di prima gamba lato italiano

Leggi su Justcalcio.com

2025-03-05 21:54:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals:Lautaroè diventato il miglior marcatore di tutti i tempi in Champions League dopo aver segnato il secondo dei due gol della sua squadra mentre la squadra italiana ha esaurito 2-0 vincitori su Feyenoord nel round 16.ha battuto a casa il suo 18 ° gol in competizione subito dopo l’intervallo per superare Sandro Mazzola mentre Nerazzurri ha fatto un grande passo per raggiungere gli ultimi otto.Marcus Thuram aveva dato ai visitatori il comando di Rotterdam e avrebbero potuto quasi sigillare il concorso dopo l’ora che il custode dell’ospite Timon Wellenreuther non tenesse fuori la penalità di Piotr Zielinski.Il risultato significa che il nuovo capo di Feyenoord Robin Van Persie ha un compito monumentale in mano al San Siro la prossima settimana se gli olandesi hanno qualche speranza di progredire.