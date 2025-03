Terzotemponapoli.com - Marrandino: “Nuove proposte per il centro sportivo del Napoli”

Il Sindaco: “Ildelè una Priorità per Castel Volturno”La questione deltra realtà e gossip, sindaco di Castel Volturno, ha voluto fare chiarezza sulla vicenda deldel, intervenendo durante un’intervista a “Un Calcio la Radio”, trasmessa su RadioCentrale. Con una dichiarazione decisa,ha invitato a diffidare dal gossip che circola attorno alla questione, sottolineando che le trattative per la realizzazione delsono in corso e riguardano non solo il Comune, ma anche diversi privati.: Lesul tavolo delha precisato che sul tavolo dele del presidente Aurelio De Laurentiis (ADL) ci sono leavanzate dal Comune di Castel Volturno e quelle presentate da altri soggetti privati.