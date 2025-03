Juventusnews24.com - Marotta si rivolge alle rivali italiane: il presidente dell’Inter avverte anche la Juve su una questione!

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24, ha espresso il suo personalissimo giudizio sui percorsi stagionali dellee su quello dei nerazzurri prima della partita contro il FeyenoordGiuseppedifende l’Inter e si schiera apertamente contro ledi Serie A. Ecco il suo attacco che non risparmia nemmeno laai microfoni di Sky Sport.«Nonostante il cambio di proprietà, la presenza Oaktree è importante e permette al management e alla squadra di lavorare tranquillamente. Non abbiamo vinto ancora nulla, ma siamo messi bene. E abbiamo la consapevolezza di essere forti in tutte le competizioni. Obiettivi stagionali? Penso alla partita. E l’Inter non mette firme e pensa a tutti gli obiettivi».Leggi suntusnews24.com