Napolipiu.com - Marino: “Napoli meglio dell’Inter, può lottare per lo Scudetto”

Leggi su Napolipiu.com

: “, puòper lo”">Ospite de Il Bello del Calcio su 11 Televomero, Pierpaoloha analizzato il pareggio trae Inter, esprimendo grande fiducia nelle possibilità degli azzurri nella corsa.“Dopo il big-match, la mia impressione è che ilstia molto. Non era una squadra in crisi, ma vittima di una serie di risultati negativi. Contro i nerazzurri ha dimostrato di non avere nulla in meno perfino alla fine.”Secondo, la prestazione della squadra di Conte è stata dominante nel secondo tempo, tanto da meritare la vittoria.“Ilha fatto un ottimo primo tempo, ma la ripresa è stata da incorniciare. Avrebbe meritato i tre punti. L’Inter, a parte il gol di Dimarco, non ha fatto nulla di significativo.