MariaVittoria smaschera Lorenzo e rivela un suo piano segreto | Volevi che Shaila ci provasse con lui

Da cinque mesi a questa parta al Grande Fratello c’è una sorta di inquisizione per ogni concorrente che si macchi di lesa maestà nei confronti diSpolverato. L’ultima a finire sul banco degli imputati è stataMinghetti, che nei giorni scorsi ha dichiarato che secondo leiavrebbe marciato sul presunto flirt con Chiara Cainelli e sulla gelosia diGatta, con lo scopo di creare dinamiche.Spolverato e i suoi adept amici ieri notte hanno chiesto un confronto alla Minghetti. La gieffina ha confermato di avere dei dubbi eè sbottato: “Sei una grandissima falsa, doppia faccia e non mi fido. Te l’ho già detto? Te lo ridico, sei una falsona“.Minghetti.La Minghetti ha risposto all’attacco del coinquilino: “E tu sei un grande giocatore che ha usato situazioni per fare le clip.