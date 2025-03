Ilnapolista.it - Marchetti: «Conte meglio di Inzaghi, è un vincente nei particolari, per come prepara, come motiva tutti»

Al podcast Calcio Selvaggio è intervenuto Federico, ex Lazio e Genoa. In carriera è stato allenato dain Nazionale e anche da. Di seguito le sue parole:«Il mister (, ndr) lo conosco bene. Non è uno che si lascia sfuggire il bottino se ce l’ha li vicino. Stanno sulla via che lui aveva già in mente.l’ho avuto in Nazionale, era unridimensionato perpressava i giocatori. Quelli della Juve mi dicevano: “se lo vedevi al club era ancora peggio”. Condottiero incredibile. Con lui abbiamo fatto una esperienza incredibile.è un allenatore che ti vuole imporre abbastanza le sue idee. Sono differenti conin questo. Poi è cambiato, è migliorato. Nelle difficoltà, nelle letture della partita ho visto delle scelte fatte negli ultimi periodi».«La bilancia pende perper l’aspetto mentale-zionale»Leggi anche: Sabatini: «Questo alibi chene ha solo 11 e poi il diluvio non è corretto»«l’ho avuto alla Lazio.