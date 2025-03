Lapresse.it - Marche, martedì 11 marzo torna a riunirsi il Consiglio regionale

Seduta delconvocata per11a partire dalle ore 10. All’ordine del giorno, dopo le interrogazioni previste in apertura di lavori, l’esame di due proposte di legge. La prima, relativa all’istituzione del Registrodegli informatori scientifici del farmaco e del parafarmaco, la seconda finalizzata alla realizzazione di interventi a tutela dei soggetti affetti da malattia celiaca. In coda alcune proposte di legge iscritte ai sensi del Regolamento interno e diverse proposte di mozione. Si ricorda che è possibile seguire i lavori via web a partire dalla pagina istituzionale deldelle.L’ordine del giorno 1) Interrogazione a risposta immediata n. 1447 (rinviata nella seduta n. 176 del 18 febbraio 2025) a iniziativa dei Consiglieri Mangialardi, Casini, Bora, Carancini, Cesetti, Mastrovincenzo, Minardi e Vitri “Termini per l’istanza di autorizzazione per il convenzionamento con il SSR da parte delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali regionali”.