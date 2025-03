Lapresse.it - Marche, Acquaroli ha incontrato il ministro Piantedosi per parlare di sicurezza

Questa mattina a Roma, al Ministero dell’interno, si è svolto un incontro tra ildell’interno, Matteoe il presidente della Regione, Francesco. Nel corso dell’incontro è stato fatto il punto sulla situazione nel territorio marchigiano. Il presidenteha rappresentato alalcune esigenze relative allae alla gestione dell’immigrazione. Dal Viminale è stata confermata particolare attenzione per il territorio anche in considerazione di progettualità in corso e future. A breve sarà programmata una visita istituzionale delnelleper approfondire le principali tematiche affrontate.