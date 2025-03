Marc Marquez non riesce a nasconderlo | è una vergogna

Leggi su Sportface.it

senza peli sulla lingua, il pilota spagnolo della Ducati ammette tutto nel corso di un’intervista: “Mivo”.Non poteva iniziare in un modo migliore l’avventura diin sella alla Ducati. Dopo i dieci anni trascorsi a guidare la Honda, l’anno scorso il pilota spagnolo è entrato a far parte della Ducati, gareggiando però con il team Gresini, in sella alla Desmosedici GP23.L’esordio con il team ufficiale, con compagno di viaggio Pecco Bagnaia, è andato come meglio non si poteva sognare: vittoria della Sprint di sabato e primo posto nel Gran Premio di Thailandia che ha aperto la stagione 2025.Dopo 93 Gran Premi e quasi sei anni dall’ultima volta (Valencia 2019), il successo in Thailandia ha permesso adi tornare in testa alla classifica piloti. Un successo reso ancora più speciale dal secondo posto di suo fratello Alex: prima doppietta tra fratelli nella storia della MotoGP, eguagliato ciò che hanno fatto i fratelli Schumacher in Formula 1.