Mantova, pensionato ucciso in garage a Suzzara: arrestata la figlia

Svolta nell’omicidio di Francesco Capuano, 79 anni,nella sua auto, una Fiat Panda, in, in provincia di, lo scorso 23 dicembre.laRosa CapuanoI carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale dicon il colleghi della compagnia di Gonzaga, hanno arrestato questa mattina ladell’uomo, Rosa Capuano, 46 anni, per omicidio premeditato e detenzione illecita di arma comune da sparo.Il 79enne trovato morto nella sua autoCapuano era stato trovato nella sua auto nelcondominiale in una pozza di sangue colpito alla nuca con un’arma da fuoco. La stessaaveva allertato le forze dell’ordine dicendo di aver trovato così il padre con cui stava andando a fare la spesa.La ricostruzione e il moventeSecondo la ricostruzione degli investigatori, alla base dell’omicidio ci sarebbe la volontà della donna di affrancarsi dal padre, da lei ritenuto possessivo, e di diventare erede universale.