Mannoia, Bollani, De André: primi nomi per Mont'Alfonso sotto le stelle

Lucca, 5 marzo 2025 - Sono Fiorella, Stefanoe Cristiano Dedile2025, il festival che ogni estate porta musica, teatro e letteratura in antiche fortezze e scenari naturali della Garfagnana e delle Alpi Apuane. Cristiano Desarà in concerto mercoledì 6 agosto alla Fortezza didi Castelnuovo di Garfagnana (Lucca) nell’ambito del “DeCanta DeBest Of Tour”: un omaggio al padre Fabrizio, alle sue canzoni impresse nella memoria collettiva e ancora estremamente attuali. Unico vero erede del patrimonio musicale deandreiano, Cristiano Deporterà sul palco il meglio del repertorio finora affrontato nel progetto discografico “DeCanta De”. Con lui sul palco ci saranno Osvaldo Di Dio alle chitarre e Davide Pezzin al basso.