Fanpage.it - Mamma rivela tutte le discutibili regole imposte ai figli: “Pochi pasti cucinati in casa e docce a giorni alterni”

La donna ha dichiarato di aver scelto uno stile educativo improntato sull'indipendenza deie una certa sostenibilità economica. Per questo ha deciso di non giocare troppo con loro ("Ho altre cose da fare") e di limitare il consumo di acqua e cibo salutare in: "Non ho tutti questi soldi".