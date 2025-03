Mamma guarda che bello… Funerali Eleonora Giorgi il figlio Andrea si commuove

Leggi su Caffeinamagazine.it

Nella chiesa di Santa Maria in Montesanto, meglio conosciuta come la Chiesa degli Artisti, si è tenuto il funerale di, un'icona del cinema italiano. L'atmosfera è stata densa di emozione, con una grande partecipazione di amici, colleghi e fan che hanno voluto renderle omaggio. La cerimonia è iniziata con un'intensa omelia pronunciata da monsignor Antonio Staglianò, che ha aperto il rito con un verso potente: "Verrà la morte e avrà i tuoi occhi". Il vescovo ha riflettuto sulla fragilità della vita e sulla paura umana della morte: "La morte è l'unico vero grande nemico degli esseri umani", ha detto, sottolineando come la scomparsa dipossa sembrare disperante per chi l'ha amata. Tuttavia, ha voluto trasmettere un messaggio di speranza, ricordando che il dolore e la sofferenza non sono la fine: "Il corpo di, che negli ultimi tempi è stato umiliato dalla malattia, tormentato dal dolore, come quello di Gesù, trafitto di spine, crocifisso e morto, rivela al mondo come è onnipotente Dio".