Ilgiorno.it - Malore fatale in segheria. Vani i soccorsi all’operaio che era in un punto isolato

VILLANTERIO (Pavia) Ha perso la vita sul lavoro, anche se non per un infortunio. Un operaio di 61 anni, residente a Inverno e Monteleone, è infatti stato colpito da unletale mentre era al lavoro in unaa Villanterio. L’allarme è stato lanciato dai colleghi verso le 17 di lunedì, ma per lui non c’era più nulla da fare e isanitari arrivati sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Illo avrebbe colpito, presumibilmente già qualche ora prima, mentre era in una parte isolata dello stabilimento, senza altri lavoratori presenti. Sul posto anche i carabinieri e gli ispettori di Ats.