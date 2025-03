Ilfattoquotidiano.it - Malore dopo un pranzo in mensa: 31 bambini e due maestre in ospedale nel Varesino

Ditalini con lenticchie, provolone, fagiolini, pane e arance: questo il menù servito ai trentuno alunni della scuola primaria “Manzoni-Madonna in Campagna” finiti, martedì pomeriggio, negli ospedali di Gallarate e Busto Arsizio, in provincia di Varese. I sintomi sono risultati pressocché gli stessi in buona parte dei: nausea, vomito, dissenteria, crampi. Oltre ai piccoli alunni, anche duehanno avuto problemi di salute nelle ore successive.Subito sono scattati gli accertamenti di quella che sembra essere un’intossicazione alimentare: il Comune ha informato l’Agenzia di Tutela della Salute (ATS) dell’Insubria, incaricando un tecnologo alimentare nell’analisi delle pietanze servite, ritenute a basso rischio microbiologico. Anche i carabinieri del Nas sono intervenuti, mercoledì mattina, per effettuare i prelievi necessari.