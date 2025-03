Unlimitednews.it - Malattie rare, serve equità nell’accesso a diagnosi e cure

ROMA (ITALPRESS) – In Italia si stima che siano circa 2 milioni le persone affette daad oggi conosciute, con il 70% dei casi in età pediatrica. Il ritardo diagnostico e l’accesso disomogeneo allecontinuano a rappresentare importanti barriere per i pazienti e le loro famiglie, rendendo cruciale un impegno sinergico tra istituzioni, comunità scientifica e rete territoriale. A Roma si è tenuto l’evento dedicato alla Giornata Mondiale delle, un’occasione di confronto organizzata con il contributo non condizionante di Incyte Biosciences Italy e Chiesi Italia.f04/mgg/gtrUnlimited News - Notizie dal mondo