Malato di Sla da 15 anni nuova raccolta fondi | Serve l’aiuto di tutti

"Sono undi Sla e muovo solo gli occhi. Aiutatemi a restare a casa mia, non voglio tornare in una Rsa, non ci voglio andare per morire, piuttosto chiederò la morte assistita". Flavio Farris ha 48, vive in Finale Emilia, e all’età di 33gli è stata diagnosticata la Sla: è bloccato a letto, comunica attraverso un computer che traccia il movimento degli occhi. I costi per la sua assistenza sono altissimi, perché è solo e deve essere accudito in tutto dalle badanti, h24. "Flavio vuole vivere, ama la vita – afferma Marina Mercurio, la sua assistente di sostegno –. E vuole restare a casa sua, in una Rsa non hanno le risorse adatte e sufficienti di personale formato". Nel giugno 2023 è stata avviata unasu Go Fund Me (www.gofundme.com/f/sono-un--di-sla-e-muovo-solo-gli-occhi), per aiutarlo ad essere autosufficiente dal punto di vista economico: "Dopo tantidi malattia i suoi risparmi sono all’osso, ed è per questo che Flavio chiede aiuto ai cittadini – prosegue Marina –.