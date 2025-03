Maignan sospese una parte per aver insultato l’arbitro

Leggi su Justcalcio.com

2025-03-04 18:27:00 Ecco quanto riportato poco fa, dalla Spagna, precisamente su Marca:Il portiere di Milano, MikeConosce già la sua sanzione dopo gli eventi verificatisi nel tunnel dello spogliatoio, dopo la sconfitta della sua squadra 1-2 contro Laozio. Un partito di sospensione e 15.000 euroè il prezzo che dovrai pagare dopoperso i documenti con il collegiate.IL minuto 98, Con un pareggio sul tabellone, il portiere francese non ha misurato bene e ha commesso un fallo su Isaksen nella sua area, Pedro sarebbe incaricato di convertire la penalità per completare il ritorno della sua squadra.La decisione è stata molto interrogata dai giocatori di Milano, specialmente per il loro capitano, Microfono, che con il partito finì rotolato contro il giudice nelle immediate vicinanze dello stadio “Con un’espressione irrispettosa”non è noto quale fosse la frase o la parola.