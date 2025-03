Serieanews.com - Maignan più 10 milioni: Milan, ecco il portiere del futuro

Mikeè sempre più lontano dal: il club rossonero dovrà investire altri 10per assicurarsi ildelpiù 10ildel(foto: Ansa) – serieanews.comEra l’uomo che doveva blindare la porta rossonera per anni, il sostituto perfetto di Donnarumma, quello che con le sue parate miracolose aveva contribuito a riportare ilsul tetto d’Italia. E per un po’ di tempo lo è stato,me se lo è stato. Oggi, però, qualcosa si è rotto.Non è più un mistero, ma Mikenon è più intoccabile, e la sua stagione – tra errori pesanti, contestazioni arbitrali e ora anche una squalifica per insulti al direttore di gara – sta alimentando più di un dubbio sulla sua permanenza.Nel prossimo turno toccherà a Marco Sportiello difendere i pali, ma la vera domanda è un’altra: siamo sicuri chetornerà titolare senza discussioni, dopo gli immani disastri che sta combinando nelle ultime settimane?La sensazione è che ilfrancese stia vivendo il suo ultimo capitolo con la maglia del Diavolo.