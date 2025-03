Secoloditalia.it - “Mai più woke”. E Trump cita l’atleta resa disabile da un avversario trans: il video dell'”incidente”

Donaldha parlato chiaro. Il suo discorso davanti al Congresso non ha lasciato spazio a dubbi: l’America non tornerà indietro. «Abbiamo posto fine alla tiranniae cosiddette politiche di diversità, equità e inclusione in tutto il governo federale, nel settore privato, nelle nostre forze armate e nel nostro Paese. L’America non sarà mai più». Applausi scroscianti, ovazione in aula. Ma il momento più potentea serata è arrivato poco dopo: il tributo a Payton McNabb, la giovane pallavolista rimasta con danni cerebrali dopo essere stata colpita da una schiacciata violentissima da parte di un atletagender. La storiaa pallavolista colpita da ungenderMcNabb, ex promessaa pallavolo liceale, non ha mai dimenticato quella partita. Due anni fa, durante un match, un giocatoregender, incluso nella squadra femminile, ha schiacciato la palla con una potenza fuori scala, colpendola in pieno volto.