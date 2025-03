Macron parla alla Francia | Sì alla deterrenza nucleare Washington non può decidere il nostro futuro E domani Zelensky sarà al vertice Ue

Leggi su Open.online

«Stiamo entrando in una nuova era», con queste parole il presidente francese Emmanuelha aperto il suo discorsonazione trasmesso in diretta televisiva. «Gli Stati Uniti hanno cambiato la loro posizione sulla guerra in Ucraina e intendono imporre tariffe doganali all’Europa», ha detto. Per poi concentrarsi sulla questione ucraina e su come l’Europa dovrà prendere nettamente una posizione e reagire all’insicurezza del momento. Anche perché «se si guarda oltre l’Ucraina, la minaccia russa è lì».ha poi preannunciato un nuovoa Parigi con i «capi di Stato e di governo pronti a garantire la pace», in cui si propone di aprire il «dibattito strategico sulla». Non ha poi risparmiato una spta ai dazi statunitensi, definiti «incomprensibili»: «Spero di dissuadere».