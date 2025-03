Quotidiano.net - Macron critica i dazi USA e apre dibattito sulla dissuasione nucleare

imposti dagli Stati Uniti sono "incomprensibili", ha detto questa sera in diretta tv Emmanuel, aggiungendo di sperare di "convincere" Donald Trump a rinunciarvi. "Spero - ha detto il capo dell'Eliseo - di convincere e dissuadere il presidente degli Stati Uniti" a non imporre quei. "Ho chiesto al primo ministro e al governo - ha detto - di fare proposte alla luce di questo nuovo contesto". Il presidente francese, Emmanuel, ha detto stasera in diretta tv di aver "deciso di aprire ilstrategico"e "protezione" degli alleati europei. "La decisione - ha assicurato - è sempre stata e resterà nelle mani del presidente della Repubblica. Qualsiasi cosa succeda".