Ilfattoquotidiano.it - Macron: “Chi può credere che la Russia si fermerà all’Ucraina? L’Europa deve essere in grado di difendersi. Aprire un dibattito su protezione nucleare”

A poche ore dall’apparente distensione tra Usa e Ucraina con la ripresa dei colloqui dopo il clamoroso scontro tra il presidente Zelensky e la Casa Bianca con Trump e Vance schierati, il presidente francese Emmanuelparla alla Francia e definisce launa “minaccia” ricordando ai francesi e al mondo diun paese con uno status speciale in quanto potenza. “Noi entriamo in una nuova era” le prime parole dell’inquilino dell’Eliseo che si è rivolto in diretta tv ai francesi “a causa della situazione internazionale. Voi siete legittimamente preoccupati visti gli eventi storici in corso. Gli Stati Uniti hanno cambiato la loro posizione sulla guerra in Ucraina. Gli stessi Stati Uniti vogliono imporre dazi al. Infine, la minaccia terrorista. Noi entriamo in una nuova era”.