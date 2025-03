Lettera43.it - Macron: «Chi può credere che la Russia si fermerà all’Ucraina?»

Emmanuelha tenuto un discorso alla Nazione, trasmesso in diretta televisiva in Francia. Il presidente transalpino ha parlato di «una nuova era», in cui «gli Stati Uniti hanno cambiato la loro posizione sulla guerra in Ucraina e vogliono imporre dazi all’Europa». In più c’è «la minaccia terrorista». Soprattutto, ha detto, «chi puòche lasi?». Di fronte a questo mondo in pericolo, ha aggiunto il capo dell’Eliseo, «restare spettatori sarebbe una follia».Emmanuele Donald Trump (Getty Images).ha annunciato un summit militare «dei Paesi che vogliono una pace duratura» in UcrainaAffermando che «il futuro dell’Europa non può essere deciso a Washington e a Mosca»,ha detto che il sostegno«passa per un sostegno al suo esercito».