Macron attacca la Russia: "la guerra in Ucraina è un conflitto globale"

“Lainè una”, ha ammonito il presidente francese Emmanuelin un discorso alla nazione pronunciato nella serata odierna alla vigilia di uno storico Consiglio Europeo in cui l’Unione Europea dovrà discutere il piano ReArm Europe proposto dalla presidente della Commissione Ursula von der Leyen per alzare le capacità di difesa comunitarie.: “Launa minaccia per la Francia e l’Europa”non ha dubbi: serve riarmare l’Europa e serve farlo con un bersaglio preciso, la. Secondo il capo di Stato francese, la“continua a riarmarsi” anche mentre continua a combattere lain. Le informazioni a disposizione del governo di Parigi riportano che, entro il 2030, il Paese di Vladimir Putin “prevede di aumentare ulteriormente il suo esercito, per avere 300mila soldati in più, 3mila carri armati, 300 aerei da combattimento in più” .