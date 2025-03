361magazine.com - Lutto nel mondo dello sport: si è spento Bruno Pizzul, indimenticata voce della Nazionale

Per 16 anni è stata sua la voce che commentava le imprese azzurre di calcio. Bruno Pizzul non ce l'ha fatta ed è venuto a mancare a 86 anni. Ne avrebbe compiuti 87, l'9 marzo ma si è spento all'ospedale di Gorizia, Friulano doc, nato a Udine nel 1938 negli ultimi anni era tornato nella sua terra. Ha commentato i match degli azzurri dal 1986 al 2002 con l'ultimo match raccontato in occasione di Italia-Slovenia del 21 agosto 2002, amichevole disputata a Trieste e poi persa dagli italiani per 1-0. In totale, Pizzul ha commentato cinque mondiali, quattro europei, più le partite di qualificazione ai Mondiali e agli Europei.