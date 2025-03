Tvzap.it - Lutto in Rai, addio alla voce storica della domenica

in Rai,. Il grande giornalista Bruno Pizzul si è spento all’età di 87 anni dopo aver dedicato quasi sessant’annisua carriera al servizio pubblico televisivo ed essere diventato un punto di riferimento per gli appassionati di calcio e non solo.Bruno Pizzul è scomparso all’età di 87 anni, che avrebbe raggiunto l’8 marzo. Il mondo del calcio e del giornalismo è inper la perditadello sport italiano. Dai matchNazionaleSportiva, Pizzul ha lavorato in Rai dal 1969.Il suo percorso nella televisione pubblica iniziò proprio in quell’anno quando vinse un concorso per radiocronisti organizzato dRai, dando iniziosua lunga carriera nel giornalismo sportivo. L’anno successivo commentò la sua prima partita, lo spareggio di Coppa Italia tra Juventus e Bologna.