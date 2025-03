Ilgiorno.it - L’urbanistica sotto inchiesta e i presunti danni erariali: i dipendenti comunali non si difendono alla Corte dei Conti

Leggi su Ilgiorno.it

Milano – Le istruttorie aperte ddeidella Lombardia per l’accertamento di, legati ai progetti di rigenerazione urbana già finiti al centro di inchieste della Procura, riguardano casi già definiti sul fronte penale con richieste di rinvio a giudizio o con citazione diretta a giudizio, come i casi della Torre Milano in via Stresa o il palazzo nel cortile di via Fauchè. Potenzialmente, in futuro, le istruttorie potrebbero essere decine, in parallelo con il maturare dei procedimenti penali. Sul caso in fase più avanzata, quello delle Park Towers di Crescenzago, i tredel Comune di Milano a cui la magistratura contabile aveva notificato lo scorso ottobre l’invito a fornire deduzioni, per un danno erariale di oltre 300mila euro, si è registrata finora una mancata risposta.