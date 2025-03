Ilnapolista.it - L’ultras interista Beretta: «Lukaku mi ha regalato un orologio l’anno che abbiamo vinto lo scudetto»

L’edizione milanese del Corriere della Sera parla dell’udienza preliminare sulla gestione delle curva degli ultras del Milan e dell’Inter. Ma sopratutto si concentra sulle confessioni di, ex capo ultras pentito. Questa volta parla anche di un rapporto con.«Avevo rapporti diretti con»Sul CorSera si legge:Lo racconta l’ex capo degli ultrà Andreaai pm con i quali scorre le vecchie agende, ora da collaboratore di giustizia dopo aver ucciso il 4 settembre 2024 il rampollo di una famiglia di ‘ndrangheta come Andrea Bellocco. «23 gennaio 2021 Inter-Udinese, orologi. È l’appuntamento che mi doveva dare l’chelo(in realtà l’Inter a gennaio era seconda, lo vincerà a fine stagione, ndr)ha fatto fare questi orologi per tutta la squadra, i compagni, lo staff.