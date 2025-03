Liberoquotidiano.it - L'ultimo straziante saluto a Eleonora Giorgi: cosa hanno appoggiato sulla sua bara | Guarda

Dalle 16 di oggi, mercoledì 5 marzo, si sono svolti i funerali di, la celebre attrice italiana scomparsa lo scorso lunedì. La diva era da tempo affetta da tumore al pancreas e non aveva mai nascosto di essere vicina alla fine del suo percorso in questa Terra. Una vastissima folla si è radunata fuori dalla Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo a Roma per dare l'. Laè stata avvolta da rosse bianche, con alcuni mazzi posizionati alla base. Sopra di essa, è stata appoggiata una foto che ritrae la diva nel fiore dei suoi anni. "sei grande!" È il grido che si è sentito quando il feretro, intorno alle 15:43. Come espressamente richiesto dalla stessa, laè stata accompagnata dalle note di una delle sue canzoni preferite: Wish you where here dei Pink Floyd.