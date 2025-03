Secoloditalia.it - L’ultimo saluto a Eleonora Giorgi sulle note dei Pink Floyd. Verdone: “Per me resterà sempre Nadia” (video)

Ultimonella Chiesa degli Artisti a piazza del Popolo a Roma. Una grande folle ha accolto il feretro dell’attrice morta a 71 anni per un tumore al pancreas. Tanti gli applausi e le lacrime. Molte le persone che hanno applaudito gridando a gran voce “”. La bara è entrata in chiesadi ‘Wish you were here’ dei, uno dei brani più amati dalla. Così aveva “disposto” consegnando all’amica e costumista Nicoletta Ercole le sue ultime volontà sui funerali (“Voglio un servizio eccellente. E gli ho detto che deve mettere “A whiter shade of pale” e “Wish you were here”) .Folla, lacrime e applausi perAd accogliere la bara, dove campeggia una foto dell’attrice nei panni dila protagonista di Borotalco) all’entrata sono stati i familiari: i due figli, Paolo Ciavarro e Andrea Rizzoli e la nuora Clizia Incorvaia con la figlia Nina.