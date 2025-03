Thesocialpost.it - “L’ultimo desiderio prima di morire”. Eleonora Giorgi, la commozione del figlio Andrea

Leggi su Thesocialpost.it

Un racconto carico di amore e sofferenza è quello cheRizzoli, primogenito di, ha condiviso con il Corriere della Sera il giorno dei funerali della madre. L’attrice, scomparsa lunedì mattina all’età di 71 anni dopo aver combattuto a lungo contro un tumore al pancreas, è morta nella clinica Paideia di Roma, circondata dall’affetto dei suoi cari. «Sapevamo che sarebbe successo, eravamo consapevoli di come sarebbe finito il viaggio. È andata via serena alle 9:15 del mattino. Massimo Ciavarro era con lei e ci ha chiamato subito: mio fratello Paolo ed io siamo corsi in ospedale, lei ci ha aspettato e si è addormentata tenendomi una mano e lui l’altra», ha raccontato, ricordando congli ultimi istanti accanto alla madre.Nei giorni precedenti, le condizioni dierano peggiorate, con il tumore che aveva ormai raggiunto i polmoni, ostacolando la corretta ossigenazione del cervello.