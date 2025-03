Milleunadonna.it - L'ultimo commovente saluto a Eleonora Giorgi sulle note dei Pink Floyd

Folla e tanti amici e colleghi per l'. Le esequie nella Chiesa degli Artisti, in Piazza del Popolo a Roma. L'attrice si è spenta il 3 marzo all'età di 71 anni a causa di un tumore al pancreas.Nel rispetto delle volontà dell'attrice, sono state ledi Wish you were here, il celebre brano.