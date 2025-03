Terzotemponapoli.com - Lukaku e Anguissa nel Napoli di Conte. E Zambo…

Neldi, Romelu.Di seguito alcune righe tratte dall’edizione odierna del Corriere dello Sport. “Il cannoniere che più degli altri si è esaltato nella difficoltà è stato: a segno con Parma (rete dell’1-1), Udinese (1-1), Atalanta, Juventus. Pesantissimi i gol contro Dea e Juve: del 2-3, di testa, e del 2-1 su rigore”., con il numero 99“L’altro uomo in copertina è Frank Zambo, a quota tre, per altro sempre in coppia con Romelu: il 2-1 contro il Parma, l’1-3 con l’Udinese e l’1-1 con la Juve. Nell’elenco anche l’autogol di Giannetti provocato da Neres a Udine, le reti dell’1-1 di Politano e dell’1-2 McTominay con l’Atalanta; quella di Raspadori con la Lazio, più il tocco determinante per l’autorete di Marusic dell’1-2; e l’1-1 chic di Billing con l’Inter”.