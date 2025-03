Lui si nasconde lei vuole farsi vedere Stefano De Martino il nuovo gossip | chi è lei

Leggi su Caffeinamagazine.it

Questa stagione televisiva ha sicuramente un re ed èDe. Da quando è arrivato ad Affari tuoi, il conduttore napoletano già padrone di casa a Stasera tutto è possibile è definitivamente entrato nel cuore dei telespettatori che ora per lui sognano un futuro roseo in Rai. Anche il Festival di Sanremo. Ma se tutti ormai conoscono le sue mosse professionali, incluso il tour teatrale che registra sold out su sold out, la sua vita privata resta un mistero.Nelle interviste, anche le più recenti,Decontinua a professarsi single ma i paparazzi lo hanno beccato con una vecchia conoscenza. No, non Belen Rodriguez ma Gilda Ambrosio. Non è un mistero che la stilista e il presentatore siano legati e in passato abbiano avuto anche una breve relazione, ma ora c’è chi parla di ritorno di fiamma.