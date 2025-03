Lanazione.it - Lucio Corsi il 10 giugno protagonista al Mengo

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 5 marzo 2025- “Tu sei il mattino” e anche la sera. Quella di giovedì 10 luglio quandosarà ad Arezzo. Dopo aver fatto lo slalom tra i mille impegni del cantautore rivelazione di Sanremo, è stata scelta una data. La Nazione aveva annunciato in anteprima la sua presenza sul palco delMusic Fest 2025, adesso l’ufficialità. Il 10 luglio appunto in una delle serate ad ingresso gratuito, salirà sul palco del Prato. Il cantautore di Vetulonia arrivato quest’anno secondo al Festival di Sanremo con la sua “Volevo essere un duro”, vera rivelazione dell’Ariston e vincitore del Premio della Critica Mia Martini, nella serata cover ha duettato all’Ariston con Topo Gigio in un omaggio a Domenico Modugno cantando Nel blu, dipinto di blu. Dopo aver registrato il tutto esaurito al Club Tour 2025 in partenza ad aprile, il 21 marzo sarà pubblicato in digitale il nuovo album di