Metropolitanmagazine.it - Lucio Battisti e “La collina dei ciliegi”: dopo il buio spunta sempre il sole

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Il 5 marzo 1943, appena un giornoDalla, nel paese di Poggio Bustone, in provincia di Rieti, nacque. Il cantautore e polistrumentista è considerato uno degli artisti italiani più importanti del Novecento e, nonostante le battaglie legali portate avanti dalla famiglia, la sua discografia è ancora centrale nel panorama musicale nostrano.Il sodalizio artistico e personale con il paroliere Mogol ha dato vita ad alcuni capolavori senza tempo; tra questi, c’è anche Ladei. Estratto dall’album Il nostro caro angelo, è il diciassettesimo singolo di. La canzone parla di due innamorati, ma la loro storia si declina in senso universale, e diventa un inno a trovare il coraggio di affrontare le asperità della vita, con la certezza che, in due, si possa far fronte a tutto.