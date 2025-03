Liberoquotidiano.it - Lucia Lombardo torna con il format le Case di Lucy

Dopo il grande successo ottenuto a Firenze e a Milano,con LEDI, l'innovativoimmobiliare che trasforma la vendita di una casa in un viaggio artistico e culturale. Il 19 marzo, dalle ore 18.00 alle ore 19.30, si terrà a Torino “LA DIMORA DELLA LUNA”, una serata unica per riscoprire l'innocenza e la bellezza dell'infanzia attraverso arte, cinema, musica e poesia. L'evento avrà luogo in una prestigiosa casa in vendita di 270 mq, situata in Corso Giuseppe Siccardi, che ha fatto da cornice alle riprese del film “Incompresa” di Asia Argento. Ingresso libero su prenotazione chiamando il numero 393 864 4022.con LEDIpresenta un evento dove la casa del film “Incompresa” di Asia Argento si trasforma in un'esperienza immersiva che trae ispirazione dal celebre Discorso della Luna in cui Papa Giovanni XXIII affermava: "Date una carezza ai vostri bambini, sono la bellezza del mondo".