Lanazione.it - Lucchese, ancora niente di nuovo. Ma il tempo sta ormai per finire

Leggi su Lanazione.it

Fine dei. giochi! Ilche il sindaco revisore della, il dottor Liban Varetti ha dato ai potenziali acquirenti della società rossonera, sta per scadere. Tra oggi e domani, chi ha manifestato il proprio interesse per subentrare alla Slt nella proprietà della Pantera, dovrà uscire allo scoperto. Per quel poco che trapela, in "pole" ci sarebbe la "cordata" romana composta da due-tre imprenditori, mentre il personaggio misterioso che si era affacciato all’orizzonte nelle ultime ore, avrebbe, per così dire, raffreddato il proprio entusiasmo di fronte ai numeri, ritenuti troppo onerosi. Sì, perché, sembra che di qui alla fine del campionato, serviranno almeno due milioni di euro per poter dire che lasarebbe salva. Questa montagna di soldi si riferisce agli stipendi (più contributi) dei giocatori.