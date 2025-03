Bergamonews.it - Luca Zingaretti arriva a Bergamo per l’anteprima del suo primo film da regista

Leggi su Bergamonews.it

. Il noto attore, amato dal pubblico in tv, a teatro al cinema, sarà ospite al Conca Verde martedì 11 marzo alle 21: incontrerà il pubblico dopo la proiezione in anteprima del suoda“La casa degli sguardi”.Ispirato al romanzo omonimo di Daniele Mencarelli, racconta di Marco, un ragazzo di 21 anni molto empatico e sensibile che scrive poesie e combatte con le dipendenze per fuggire al dolore della vita.esordisce alla regia con pudore affidando tutto il pathos al suo giovane protagonista.Marco, il protagonista delè un ragazzo di 21 anni molto empatico e sensibile che scrive poesie e combatte con le dipendenze per fuggire al dolore della vita. Beve tanto, usa droghe ed è incapace di “stare” nelle cose quando è lucido.