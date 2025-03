Superguidatv.it - Love Forever, la recensione del film commedia

Hanna e Samuel sono una coppia di Stoccolma prossima al matrimonio. Lei è figlia di un ricco uomo d’affari ed è cresciuta nell’alta società, lui lavora come cuoco in un ristorante e proviene da una famiglia contadina: si frequentano da soltanto un anno ma il loro reciproco sentimento è tale che hanno deciso di sposarsi.Peccato che i rispettivi genitori non si siano ancora incontrati tra loro e che la cerimonia, nelle intenzioni degli sposi molto intima, sarà organizzata nella casa di campagna fuori città,dove Samuel è nato e cresciuto. Ini parenti del ragazzo intendono far rispettare le tradizioni ad ogni costo, mentre Hanna vorrebbe un evento più riservato e moderno. Quando le differenze sembrano insormontabili, anche il lieto evento rischia di andare a monte.: amore tra due mondiL’amore tra due personaggi agli antipodi, con il relativo parentame di entrambi a mettere i bastoni tra la ruote, è al centro di questa nuovaromantica che è andata ad “arricchire” il catalogo delle esclusive Netflix.